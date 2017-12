Unicef denuncia falta de fundos para ajuda à Coréia do Norte O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) informou hoje que os países doadores de ajuda para a Coréia do Norte reduziram suas contribuições drasticamente devido à crescente tensão existente com o regime comunista. Em declarações à Radio Free Asia, o subdiretor do Escritório Regional do Unicef para o Leste da Ásia e o Pacífico, Richard Bridle, explicou que o organismo só conseguiu arrecadar US$ 930 mil, menos de 10% da quantidade prevista para este ano, de US$ 11,20 milhões. Segundo Bridle, os doadores reduziram suas doações devido à crise provocada pela Coréia do Norte com o lançamento de sete mísseis balísticos e a sua reiterada negativa a voltar ao diálogo multilateral sobre seu programa de armas nucleares. "Por enquanto, conseguimos contribuições dos apoios mais fiéis do Unicef quando se diz respeito à Coréia do Norte, os países escandinavos", afirmou Bridle. A organização está negociando com a Coréia do Sul uma doação adicional de US$ 2 milhões. Após o lançamento dos mísseis por Pyongyang, Seul suspendeu a ajuda humanitária de arroz e adubo, equivalente a cerca de US$ 16 milhões. A situação na Coréia do Norte é muito grave atualmente devido às inundações que devastaram amplas regiões do país, com centenas de mortos e desaparecidos, e deixaram dezenas de milhares de pessoas desabrigadas. Bridle esteve na Coréia do Norte há três semanas, onde comprovou a difícil situação vivida por aproximadamente 150 mil pessoas que não têm acesso à água potável.