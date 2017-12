Unicef diz que crianças dos EUA e Reino Unido não vivem bem As crianças da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos têm o pior índice de bem-estar entre as dos países industrializados, revelou um estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). As duas nações são as últimas em um ranking que envolve os 21 países mais ricos do mundo. O Unicef mostrou que a apenas riqueza de um país não assegura um bom posicionamento no ranking. Diversas nações que possuem a renda é menor aparecem em posições melhores que outras. Em geral, os países do norte da Europa lideram o estudo. A Grã-Bretanha aparece em último lugar, pouco atrás dos Estados Unidos. Para elaborar o ranking, o Unicef baseou-se em seis quesitos: bem-estar material, saúde e segurança, educação, relação com colegas e familiares, comportamentos e riscos e a sensação subjetiva de bem-estar das crianças. Os EUA aparecem em último lugar no quesito saúde e segurança, medido pelos índices de mortalidade infantil, nascimentos abaixo do peso, imunização e mortes por acidentes e ferimentos. Por sua vez, a Grã-Bretanha é a pior no quesito relacionamentos com colegas e parentes, medido pelo número de famílias com pais separados e pela quantidade de vezes que as famílias fazem juntas a principal refeição do dia. A Grã-Bretanha também ficou em último lugar no que diz respeito a comportamentos e riscos, que engloba crianças que tomam café da manhã, estão acima do peso, usam drogas, consomem bebidas alcoólicas ou são sexualmente ativas. O governo britânico alega que os dados utilizados pelo Unicef estão ultrapassados e que o fundo não levou em consideração recentes melhoras nos padrão de educação, moradia e saúde. Alguns dados são de 2000 ou 2001. Na outra ponta do ranking, a Holanda aparece na primeira colocação, ficando entre os dez melhores países para uma criança viver nas seis categorias estudadas. Suécia, Dinamarca e Finlândia completam os primeiros lugares.