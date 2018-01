Unicef envia equipes e material para vítimas na Indonésia O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) informou neste sábado que enviou pessoal para Yogyakarta, uma das áreas mais afetadas pelo terremoto que abalou a Indonésia, e prepara a remessa urgente de tendas de acampamento e de material médico e de higiene. De acordo com as equipes de resgate, o número de mortos chega a 2.806 pessoas. Os feridos já são milhares e os hospitais estão abarrotados. O porta-voz do Unicef, que tem sede em Genebra, Damien Personnaz, explicou que equipes da organização já estão em Yogyakarta, cerca de 400 quilômetros ao sudeste de Jacarta e 25 quilômetros ao nordeste do epicentro do terremoto. O Fundo trabalha no envio urgente de material de assistência básica às vítimas. Serão fornecidas 9 mil lonas impermeáveis, 850 equipamentos de higiene e 1.165 tendas pequenas de acampamento. A entidade ainda enviará outras 753 tendas grandes, 4 mil lanternas, 160 vasilhas de água, 1.707 jogos de material escolar e outros 152 com elementos lúdicos para as crianças. Entre o material preparado pelo Unicef, há também material didático e 50 barracas que podem servir como salas de aula para permitir que as aulas sejam mantidas. O Governo da Indonésia ordenou a remessa imediata das tendas de campanha, água potável, comida e remédios para os acampamentos de desabrigados, situados aos pés do vulcão Merapi, a apenas 30 quilômetros de Yogyakarta e que ameaçava entrar em erupção este mês. O aeroporto da cidade permanece fechado devido aos danos sofridos na pista. As linhas telefônicas estão saturadas. O abalo sísmico ocorreu às 5h54 (19h54 de sexta-feira em Brasília) e durou 57 segundos. O epicentro foi a apenas 17 quilômetros de profundidade, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos.