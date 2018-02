Unicef identifica 50 mil crianças sem companhia no Haiti Um levantamento inédito feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em hospitais e orfanatos nas principais cidades do Haiti revelou que quase 50 mil crianças estão desacompanhadas desde o terremoto do dia 12. A divulgação da pesquisa coincide com o anúncio feito ontem pelo premiê haitiano, Jean Max Bellerive, de que o total de mortos no terremoto já passa de 200 mil, sem contar as vítimas que ainda estão sob os escombros e as que foram enterradas por seus próprios parentes. Ambos os números dão a dimensão do desafio que a Organização das Nações Unidas (ONU) e o governo haitiano terão de enfrentar.