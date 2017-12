Unicef suspende lançamento do relatório sobre infância A Unicef informou nesta quarta-feira que, devido aos atentandos contra os Estados Unidos, está adiado para data indeterminada o lançamento do relatório Situação Mundial da Infância 2002, que seria realizado nesta quinta-feira, em Nova York e em mais de 100 países em todo o mundo, inclusive no Brasil. De acordo com nota da Unicef, ainda não há definição oficial sobre a realização ou não da Sessão Especial da Assembléia das Nações Unidas sobre a Criança, agendada para os dias 19, 20 e 21 de setembro também em Nova York.