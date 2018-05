Unicef: violência no Iêmen matou pelo menos 26 crianças

"O Iêmen tem o número mais alto de crianças sendo mortas ou feridas por causa dos distúrbios políticos na região", disse Marixie Mercado, porta-voz da Unicef. "Entre 18 de fevereiro e 18 de abril, pelo menos 26 crianças foram mortas, sobretudo por balas de verdade e munição em geral", disse a porta-voz. Pelo menos outras 36 crianças se feriram com os ataques, enquanto 47 ficaram feridas com a violência física como as agressões durante os protestos.

"O Iêmen já era o país menos desenvolvido na região e o distúrbio nos últimos meses está cobrando um custo terrível para as crianças", afirmou Mercado, pedindo que os grupos políticos em conflito poupem os menores. Mais de 125 pessoas já morreram no Iêmen nos protestos por reformas políticas e econômicas, iniciados no fim de janeiro. As informações são da Dow Jones.