Único deputado republicano negro desiste da reeleição O deputado J. C. Watts, o único legislador negro do Partido Republicano e membro da liderança partidária no Congresso, pretende se retirar após o término de seu mandato, em janeiro de 2003, informou hoje um congressista que pediu para não ser identificado. A fonte afirmou que Watts planeja fazer um anúncio oficial sobre sua desistência de concorrer à reeleição ainda hoje, em Oklahoma, onde ele foi um astro do futebol americano antes de entrar para a vida política. Watts, de 44 anos, foi eleito pela primeira vez para o Congresso em 1994. Ele se uniu à liderança do partido há quatro anos, ocupando a função de presidente da Conferência Republicana da Casa. Entretanto, ele reclamou por várias vezes por não ser chamado a participar das principais decisões da liderança. Sua desistência poderá dar ao Partido Democrata uma oportunidade de vencer uma cadeira na luta pelo controle do Congresso nas próximas eleições.