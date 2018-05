Único eclipse lunar total de 2010 ocorrerá no solstício

Durante um eclipse lunar total, a Lua cheia passa pela sombra criada pela Terra que cobre a luz do Sol. Um pouco de luz indireta deve conseguir passar, dando à Lua um tom espectral.

Dado o fato de o eclipse coincidir com o solstício de inverno no Hemisfério Norte, a Lua aparecerá no alto do céu. Por conta das recentes erupções vulcânicas ocorridas em diferentes partes do planeta, cientistas acreditam que a Lua pode parecer um pouco mais escura que o normal.

Nas Américas do Norte e Central, o espetáculo poderá ser visto do princípio ao fim.

Há dois eclipses lunares previstos para 2011, um em junho e outro em dezembro. As informações são da Associated Press.