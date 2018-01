Unidades de elite de Israel fazem incursões terrestres no Líbano Unidades de elite do Exército de Israel estão realizando incursões terrestres pontuais no território libanês, disse um alto oficial israelense citado pela rádio pública israelense. A emissora informou que, neste sábado, uma unidade especial da Marinha dirigia-se ao litoral libanês para realizar uma operação que teve que ser cancelada para procurar os soldados desaparecidos após o ataque contra um navio das forças navais israelenses. Enquanto isso, o Exército israelense concentra sua ofensiva contra o Líbano em ataques aéreos. A emissora disse na manhã deste domingo que caças-bombardeiros israelenses atacaram cerca de cem alvos em todo o Líbano, entre eles o bunker do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, atingido por um forte impacto e destruído, segundo a rádio. As forças aéreas continuam com seus disparos contra a região de Beirute, entre eles uma usina elétrica cerca de 20 quilômetros ao norte da capital que está em chamas e a sede do canal de TV Al-Manar, ligado ao Hezbollah. Na madrugada de hoje, Israel atacou dezenas de alvos na capital e estações de radar em todo o litoral libanês.