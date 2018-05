Uniforme de Arafat é vendido por US$ 50 Um uniforme militar do líder palestino Yasser Arafat, que morreu em 2004, foi vendido por US$ 50 em um mercado de Gaza, disseram fontes do partido Fatah ao Jerusalem Post. O comprador não foi localizado. O uniforme foi um dos objetos levados da casa de Arafat na Cidade de Gaza depois que o Hamas tomou o controle do território, em 14 de junho.