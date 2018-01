Unita assume responsabilidade por emboscada Rebeldes da Unita assumiram a responsabilidade por uma emboscada contra um trem no noroeste de Angola, na qual morreram 152 pessoas, e declararam que a composição era um objetivo militar legítimo. O trem, que levava cerca de 500 pessoas que fugiam dos combates entre os rebeldes e as forças governamentais, chocou-se contra uma mina na sexta-feira passada, descarrilou e explodiu em chamas, antes de ser atacado. Muitos refugiados que ficaram presos nas ferragens morreram queimados. Em um comunicado recebido nos escritórios da Associated Press em Lisboa, o general da Unita, Geraldo Abreu Kamorteiro, afirmou que o trem era escoltado por grande quantidade de soldados e policiais, além de transportar munições e outros materiais militares. Os rebeldes "atacaram e destruíram" completamente o trem e mataram 26 soldados e 11 policiais, segundo o comunicado da Unita, que informou também que foram capturadas armas automáticas, uma metralhadora antiaérea e uma grande quantidade de munições. Autoridades governamentais não comentaram o ocorrido. Previamente, alguma fontes haviam afirmado que o trem não era escoltado por militares e não transportava armamentos. Funcionários de grupos de emergência enterraram hoje os 152 mortos em uma cova comum, aberta próxima ao local da emboscada, a cerca de 130 quilômetros de Luanda. Pelo menos 146 pessoas ficaram feridas. A emboscada está sendo considerada o ataque rebelde mais mortal desde o reinício da guerra civil, em 1998, quando um acordo de paz que já durava quatro anos foi quebrado pela Unita. Mais de três milhões de pessoas - quase um quarto da população angolana - foram forçadas a deixar suas casas devido à guerra, que teve início com a independência de Angola de Portugal, em 1975.