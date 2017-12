United Airlines divulga lista de vítimas A companhia aérea americana United Airlines liberou esta tarde a lista parcial com o nome dos passageiros e a relação completa dos tripulantes dos vôos 93 e 175, mortos ontem em ataques terroristas nos Estados Unidos. A companhia destacou que, a pedido das famílias das vítimas, o nome de alguns passageiros não serão divulgados. "A United assumiu o compromisso de prestar assistência às famílias das vítimas em várias partes dos Estados Unidos. A cadeia sem precedentes de acontecimentos de ontem teve um efeito devastador em todos nós, na United, nos Estados Unidos e em pessoas de todas as partes do mundo", lamentou o presidente e principal executivo da companhia, James Goodwin. Ao todo, foram 45 vítimas no vôo 93 e mais 65 mortos no vôo 175. As listas podem ser acessadas no website da United.