United Tech, Wal-Mart, MMM e Gateway fazem doações A United Technologies Corp., que fabrica motores de aeronaves e helicópteros, informou que já mandou oito helicópteros Sikorsky que fabrica para as áreas afetadas pelos atentados. A empresa quer que eles ajudem na remoção de pessoas e transporte de medicamentos. A companhia também iniciou uma campanha entre os funcionários para doação de sangue. A maior cadeia varejista do mundo, o Wal-Mart Stores Inc., doará US$ 1 milhão à Cruz Vermelha e disponibilizou mais de 3 mil carros em todo o país para o transporte de bolsas de sangue. A empresa deixou caminhões frigoríficos para o transporte de sangue mais longo. A empresa informou ainda que está dando uma ajuda moral ao distribuir para todos os clientes de suas lojas fitas com as cores da bandeira norte-americana. Além disso, o Wal-Mart criou o fundo "Together We Stand" para arrecadar dinheiro para as vítimas. A companhia de mineração Minnesota Mining & Manufacturing Co. disse que fez contato com seus distribuidores e clientes para o suprimento de máscaras de proteção, aparelhos médicos e curativos. A fabricante de computadores Gateway Inc. pretende doar US$ 100 mil à Cruz Vermelha, além de computadores. A empresa iniciou também uma campanha entre seus funcionários para a doação de sangue. A farmacêutica Merck & Co. planeja dar ajuda financeira e em remédios para a Fundação 11 de Setembro, criada recentemente pela United Way e pela New York Community Trust. Inicialmente, a companhia disponibilizou ambulâncias, veículos de e mergência médica, trabalhadores e roupas especiais para a área de Nova York atingida pelos atentados terroristas de terça-feira. Além disso, a companhia informou que trabalha ativamente com a Cruz Vermelha na organização das doações de sangue para as vítimas. A Proctor & Gamble também fará uma doação inicial de US$ 250 milhões à Cruz Vermelha. A companhia pretende continuar fornencendo lanches e bebidas de suas marcas, incluindo batatas Pringles, para as equipes de salvamento das vítimas ainda presas nos escombros. Já a companhia de combustíveis Exxon Mobil Corp. informou estar fazendo o que pode para evitar o aumento de preços da gasolina nos postos do país. A empresa informou que congelou os preços de seus postos. A AT&T Corp. informou nesta quinta-feira que trabalha na distribuição de cartões telefônicos pré-pagos na área de Nova York que totalizam US$ 10 milhões. Além disso, a companhia fez uma doação de US$ 1 milhão à Cruz Vermelha. A Intel, maior fabricante de chips do mundo também planeja doar cerca de US$ 1 milhão à Cruz Vermelha e pretende transferir todas as contribuições feitas por seus funcionários para a entidade.