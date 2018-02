Universidade do Colorado faz varredura após tiroteio A Universidade do Colorado vai fazer uma varredura de segurança em seu câmpus em Aurora para procurar armadilhas que possam ter sido deixadas pelo suspeito do tiroteio em um cinema da cidade, James Holmes, disse neste sábado a porta-voz da instituição, Jacque Montgomery, de acordo com o jornal The Wall Street Journal.