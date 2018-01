Universidades dos EUA vão ter laboratórios contra bioterrorismo A Universidade de Boston e a Universidade do Texas venceram uma competição nacional para a construção de laboratórios de alta segurança para pesquisar virus mortais como parte da campanha do governo para aumentar as defesas contra o bioterrorismo. Os laboratório poderão abrigar centenas de cientistas pesquisando vacinas e manipulando agentes mortais como antrax, peste e varíola. Cada um receberá US$ 120 milhões do governo federal para as obras. Suas instalações juntarão três outros laboratórios operacionais do país, que levam a mais alta designação de segurança ? nível 4 ? que tratam de agentes que causam doenças mortais sem cura. Esses laboratórios tops são o Centers for Disease Control e Prevention, de Atlanta, o Army?s Fort Detrick, em Maryland, e a Southwest Foundation for Biomedical Research, de San Antonio, Texas.