Universitária italiana é seqüestrada em Gaza Uma universitária foi seqüestrada hoje na cidade palestina de Khan Yunes. Ela é membro de uma delegação de professores e universitários europeus, informou a eurodeputada Luisa Morgantini à Agência de Notícias Ramataán, de Gaza. Por sua parte, o ministro da Autoridade Nacional Palestina (ANP) Sufian Abu Zaydeh disse à rádio israelense que foram seqüestradas duas pessoas, sem dar mais detalhes. O testemunho da parlamentar européia foi apurado por telefone pela agência palestina Ramataán e, até o momento, a identidade da vítima é desconhecida. Segundo fontes consultadas na localidade de Khan Yunes, o seqüestro foi perpetrado por palestinos armados e com os rostos cobertos. Eles obrigaram a mulher a descer de seu veículo e a acompanhá-los. Inicialmente, havia sido informado que a seqüestrada era uma jornalista, motivo pelo qual a eurodeputada esclareceu que se trata de uma estudante universitária italiana. Onda de seqüestros Na sexta-feira passada, um grupo armado de Gaza libertou uma ativista defensora dos direitos palestinos, Kate Burton, assim como seus pais. Os três ficaram em cativeiro por três dias. O Governo israelense preocupa-se com os seqüestros no momento em que começam a chegar centenas de europeus e americanos para supervisionar as eleições legislativas palestinas do próximo dia 25 em Gaza e na Cisjordânia. Até o momento, nenhuma organização assumiu a autoria do seqüestro da estudante italiana. Os seqüestradores também não comunicaram suas exigências para a libertação da refém.