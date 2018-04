Universitários acusam polícia de matar 4 colegas

Relatos de violência da polícia iraniana contra estudantes começaram a surgir ontem, quando vários universitários confirmaram às agências de notícia Reuters e EFE que dezenas de policiais à paisana e milicianos islâmicos invadiram o alojamento estudantil da Universidade de Teerã, na segunda-feira, e mataram quatro estudantes - três homens e uma mulher Segundo os estudantes, policiais e milicianos destruíram computadores e cometeram atos de vandalismo em vários dormitórios. A Universidade de Teerã é um dos maiores focos de apoio ao candidato derrotado nas eleições de sexta-feira, o moderado Mir Hossein Mousavi. A universidade está fechada desde sexta-feira e os estudantes não podem deixar seus alojamentos. O governo bloqueou o sinal de telefones celulares no interior da universidade e nos arredores do câmpus. ACUSAÇÕES "Eles espancaram nossos colegas e levaram mais de cem estudantes. Não temos a menor ideia de para onde eles foram levados", afirmou um universitário, que não se identificou por razões de segurança. A notícia da invasão foi negadas pelo reitor da Universidade de Teerã, Farhad Rahbar. A polícia não comentou o caso, mas o presidente do Parlamento iraniano, Ali Larijani, afirmou que o ministro do Interior, Sadegh Mahsuli, deve responder pelo ataque. "O Ministério do Interior é responsável por isso. O Parlamento está observando de perto o caso", disse Larijani em declarações à agência de notícias Isna. Larijani, um dos principais críticos do governo do presidente Mahmoud Ahmadinejad, afirmou também que ações desse tipo "não fazem sentido". "Qual a razão de atacar estudantes no meio da noite em seus alojamentos?", questionou.