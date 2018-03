Uribe acusa governo de negociar com as Farc O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe criticou ontem a política de defesa de seu sucessor, Juan Manuel Santos, e assegurou que o governo do atual presidente está negociando com a guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em Cuba. "É incompreensível isso: a deterioração da segurança e as negociações do governo com o grupo terrorista das Farc em Cuba. Além do (presidente venezuelano Hugo) Chávez protegendo as Farc", declarou em um ato público em Sincelejo, Sucre.