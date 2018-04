Uribe acusa Venezuela de 'violar' direitos

O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, acusou ontem a Venezuela de violar os direitos humanos de oito colombianos detidos no país vizinho em março sob a acusação de espionagem do setor elétrico. Caracas diz que os detidos tinham fotos de subestações de energia, sistemas de transmissão e estradas, e alguns deles carregavam identidades do Exército colombiano. Os suspeitos estão sendo processados pela Justiça militar venezuelana.