Uribe amplia sua vantagem sobre Serpa na Colômbia O candidato liberal dissidente à presidência da Colômbia, Alvaro Uribe, duplicou sua vantagem sobre Horacio Serpa na pesquisa semanal sobre intenção de voto nas eleições de 26 de maio. O resultado da sondagem da empresa Opinómetro, publicada pelo jornal financeiro Portfolio e a revista Cambio, que começou a circular hoje, diz que Uribe tem 46,19% das intenções de voto. Serpa, o candidato do Partido Liberal, tradicionalmente majoritário, obteve 17,55% das preferências na enquete realizada entre 1.000 pessoas em Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla e Bucaramanga. A ex-chanceler Noemí Sanín, de origem conservadora, mantém-se em terceiro lugar com 6,58%, enquanto Ingrid Betancourt, a ex-senadora seqüestrada pela guerrilha das Farc desde 23 de fevereiro, está em quarto com 1,16%. O sindicalista Luis Garzón, apoiado por grupos de esquerda, ocupa a quinta colocação com 0,77%. A pesquisa foi realizada entre 14 e 18 de março. Nas enquetes semanais da Opinómetro, Uribe vem mantendo a supremacia, mas sem alcançar 50% da preferência - como aconteceu em outra sondagem de um mês atrás, em que o candidato dissidente alcançou 59,9%.