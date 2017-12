Uribe autoriza famílias de reféns a tentarem contato com Farc O presidente colombiano, Alvaro Uribe, mudou de atitude e autorizou na sexta-feira que familiares de seqüestrados pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) entrem em contato com esta organização. Na manhã de quinta-feira, Uribe declarou à imprensa que "frente a esses bandidos, que todos os dias ameaçam, temos que fortalecer" a luta. O presidente se referia a uma negativa da guerrilha de negociar com o governo. Há dois dias, as Farc anunciaram que não reconhecem o governo como "interlocutor válido" para falar de um acordo humanitário de intercâmbio de reféns. O motivo é o escândalo de parlamentares aliados de Uribe detidos por ligações com paramilitares de direita. A desqualificação das Farc irritou o presidente. Ele reagiu pedindo às Forças Militares que "aumentem" as suas ações contra os rebeldes. A política de Uribe consiste em não deixar nas mãos das Farc nenhuma porção do território colombiano. Autorização Em um comunicado emitido na noite de sexta-feira, o presidente autorizou a Lucy de Gechem, esposa do senador seqüestrado Jorge Gechem Turbay, a buscar um contato direto com as Farc. Em uma coletiva, a senhora Gechem disse que vai buscar a forma de reunir todos os familiares dos seqüestrados políticos. "Penso que podemos formar uma comissão para ver como começamos a fazer os contatos", disse. Ela acrescentou que é possível entrar em contato com as Farc por meio de e-mails. O seqüestro do senador, cometido dentro de um avião comercial que foi obrigado a pousar numa estrada do departamento de Huila (sudoeste do país) em fevereiro de 2002, precipitou a ruptura das negociações de paz iniciadas em 1999 pelo então presidente, Andrés Pastrana. As Farc mantêm seqüestrados, em algum lugar do sul do país, políticas, policiais, militares e três americanos. Alguns deles já estão nas mãos das Farc há quase nove anos. No ano passado houve contatos promovidos pela Espanha, França e Suíça. Mas Uribe interrompeu o processo em outubro, acusando os rebeldes de um atentado numa escola militar de Bogotá.