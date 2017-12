Uribe avisa que acordos de paz não legalizam o crime O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, afirmou nesta quarta-feira que os acordos de paz do seu governo não são formas de legalizar a criminalidade. "Quem acredita que os acordos de paz são simplesmente possibilidades de legalizar a criminalidade está errado", disse, durante um discurso. O governante afirmou que o objetivo da Segurança Democrática, política que iniciou desde seu primeiro governo (2002-2006), é o de "um país sem criminosos", seja do narcotráfico, paramilitares ou guerrilheiros. O comentário foi também uma referência à transferência de 59 chefes da dissolvida organização paramilitar Autodefesas Unificadas da Colômbia (AUC) para uma prisão de segurança. Eles estavam num centro de reclusão rural e na sexta-feira foram para um presídio próximo a Medellín, por ordem do presidente. A medida foi adotada pelo temor de um plano de fuga de chefes paramilitares e a possível implicação deles em alguns crimes, segundo o governo.