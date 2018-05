Uribe buscou diálogo secreto com as Farc Documentos revelados ontem pelo WikiLeaks mostram que o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe buscou um diálogo secreto com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) nos últimos meses de governo - ele deixou o cargo em agosto. Uma série de ataques guerrilheiros e de carros-bomba, contudo, frustraram a aproximação.