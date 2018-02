Uribe cria grupo político para evitar reeleição de Santos As eleições presidenciais na Colômbia estão marcadas para 2014, mas o ex-presidente Álvaro Uribe não conseguiu esperar. Na semana passada, ele deixou ainda mais evidente sua insatisfação com o presidente Juan Manuel Santos ao lançar o próprio grupo político, o Puro Centro Democrático. Segundo Uribe, trata-se apenas de uma "coalizão", mas aliados e analistas encaram a novidade como o nascimento do "partido uribista", que pretende ganhar o voto da direita e de críticos do governo moderado do atual presidente.