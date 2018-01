Uribe declarou guerra às Farc, diz chefe guerrilheiro O chefe das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Manuel Marulanda, apelidado de Tirofijo, afirmou que o presidente colombiano, Álvaro Uribe, declarou "oficialmente a guerra" ao grupo no discurso em que qualificou a organização insurgente de "corja de bandidos". O septuagenário guerrilheiro divulgou um novo comunicado, em que reitera a proposta de diálogo direto com os generais a fim de "ratificar a invariável vontade política das Farc na busca de uma saída política civilizada para o conflito" armado que afeta o país há quatro décadas. O comandante rebelde também insistiu na pronta realização de uma troca de prisioneiros: a guerrilha libertaria 70 políticos, militares e policiais em troca de insurgentes presos. Como pré-condição para a troca, as Farc exigem a desmilitarização de uma zona. No entanto, a rejeição a essa proposta tem sido unânime entre as autoridades colombianas. No mais duro discurso pronunciado sobre as Farc em seus oito meses de governo, Uribe afirmou, na semana passada, que "não voltará a haver na Colômbia nem um só milímetro de território desmilitarizado para que uma corja de bandidos continue abusando da pátria". Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL COLÔMBIA