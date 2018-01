Uribe deve se distanciar dos paramilitares, diz NYT O presidente eleito da Colômbia, Alvaro Uribe, "deve distanciar-se dos grupos paramilitares, pois do contrário estes se tornarão mais audaciosos", diz hoje o New York Times em um editorial. O jornal afirmou que quando Uribe foi governador de Antioquia "apoiou milícias militares, que organizaram civis para realizarem tarefas de patrulhamento", sob a supervisão de comandantes locais. O governo colombiano, disse o editorial, ordenou a suspensão da ação desses grupos, "pois alguns deles estabeleceram vínculos com os paramilitares" e com isso poderiam tornar-se mais violentos. Segundo o editorial, Uribe "tem todo o direito do mundo de prosseguir com a guerra e restabelecer a ordem. Mas deve fazê-lo com decência, sem colocar um carimbo de aprovação do governo aos esquadrões da morte", que operam sem controle na zona rural da Colômbia.