Uribe diz que Chávez não participará de cúpula no Chile O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, afirmou nesta quinta-feira que o presidente venezuelano, Hugo Chávez, não vai participar da Cúpula Ibero-Americana no Chile, o que causou o adiamento de um encontro da Comunidade Andina de Nações para tratar do reingresso da Venezuela no bloco comercial. "Teríamos uma reunião em Santiago do Chile porque trabalhamos bastante para o reingresso da Venezuela na Comunidade Andina, mas nos avisaram que o presidente Chávez não poderá participar", afirmou o presidente da Colômbia a jornalistas. Outros funcionários do governo colombiano confirmaram a ausência do presidente venezuelano na Cúpula Ibero-Americana e explicaram que até o último momento se tentou firmar uma reunião bilateral de Chávez com Uribe. "Os presidentes Uribe e Chávez tinham previsto reunir-se em Santiago, mas ontem (quarta-feira) o presidente Chávez e seu chanceler (Nicolás) Maduro nos informou que não estarão presentes no Chile devido à conjuntura interna que vive seu país", declarou o alto comissário para a paz, Luis Carlos Restrepo. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira, duas delas à bala, depois que milhares de estudantes marcharam em Caracas contra a proposta de reforma constitucional liderada por Chávez. Chávez, por pedido do presidente colombiano, atua como facilitador para a libertação de um grupo de 49 reféns sequestrados pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), incluindo a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt. Fontes diplomáticas disseram que o assunto dos reféns seria um dos pontos-chave que os presidentes pretendiam tratar. (Por Luis Jaime Acosta)