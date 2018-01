Uribe diz que se líderes das Farc não forem presos haverá mais violência na Colômbia

BOGOTÁ - O ex-presidente e senador colombiano Álvaro Uribe afirmou nesta quarta-feira, 23, que a não aplicação de penas de prisão para os líderes das Farc será um "exemplo para mais violência na Colômbia".

"Sem prisão para os líderes (das Farc) haverá a assinatura (de um acordo de paz) em Havana, mas um exemplo de mais violência para a Colômbia", escreveu Uribe em seu perfil oficial no Twitter.

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, se reunirá nesta quarta-feira, 23, em Havana com o líder das Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, conhecido como "Timochenko", durante encontro dos negociadores de paz do governo e dos guerrilheiros, que há quase três anos buscam o fim do conflito armado no país. O líder cubano Raúl Castro também estará presente.

Em uma de suas mensagens divulgadas hoje, Uribe, um forte crítico das negociações de paz, reiterou que "não é a paz que está próxima" como afirmou Santos hoje. Para ele, o que se aproxima "é a entrega (da Colômbia) às Farc e à tirania da Venezuela".

Além disso, o ex-mandatário denunciou a atitude "servilista" de Santos na reunião que teve segunda-feira no Equador com seu colega venezuelano, Nicolás Maduro, para discutir a crise que provocou o fechamento da fronteira conjunta.

"O servilismo em Quito, que deu as costas às famílias torturadas, tinha a clara intenção de avançar rumo à impunidade das Farc", concluiu Uribe. /EFE