Uribe endurece controle da ordem pública na Colômbia O governo colombiano divulgou hoje um novo decreto que agilizará a detenção de suspeitos, a interceptação de chamadas, o confisco de imóveis e a criação de zonas especiais do território sob comando militar. O decreto permite a captura de suspeitos sem ordem judicial ou com uma mera autorização verbal. Com prévia autorização judicial as autoridades colombianas também poderão interceptar, registrar e gravar qualquer tipo de comunicação. Inspeções de casas e verificação de registros domiciliares poderão ser feitas apenas com a comunicação verbal da autorização judicial previamente escrita. O confisco de imóveis poderá ser feito apenas mediante ordem judicial escrita. O presidente Álvaro Uribe poderá ainda criar "zonas de reabilitação e consolidação", definidas como áreas geográficas afetadas por grupos armados onde o governo poderá aplicar medidas excepcionais. Um militar assumirá o comando de todos os efetivos da força pública que se encontrarem na área.