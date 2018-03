Uribe, Lula e Tabaré são os mais populares, diz pesquisa Os presidentes de Colômbia, Brasil e Uruguai encabeçam uma lista dos líderes da região mais populares. Já o norte-americano George W. Bush e o nicaragüense Daniel Ortega estão entre os mais rechaçados pela própria população. A pesquisa foi realizada em 22 países da América Latina, Espanha e Portugal, por empresas privadas reunidas no chamado Consórcio Ibero-americano de Investigações de Mercados e Assessoramento (CIMA), sediado em Bogotá. "O objetivo da pesquisa é conhecer os grupos da opinião pública da América Latina, nos conhecermos", disse Carlos Lemoine, presidente da empresa privada colombiana Centro Nacional de Consultoria. O resultado da pesquisa, chamado de Iberobarómetro 2008, indica que em 11 dos 22 países pesquisados os presidentes registram porcentagens de aprovação acima de 50%. O nível mais alto é o do colombiano Álvaro Uribe, com 85%. O brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva aparece em segundo, com 67% de aprovação. O uruguaio Tabaré Vázquez tem o mesmo índice de Lula. Em seguida vem o presidente do México, Felipe Calderón (61%); do Equador, Rafael Correa (57%); da Costa Rica, Oscar Arias (57%); da Bolívia, Evo Morales (56%); da República Dominicana, Leonel Fernández (55%); da Venezuela, Hugo Chávez (54%); e o espanhol José Luis Rodríguez Zapatero, com 52%. O peruano Alan García aparece com 35% de aprovação e Daniel Ortega, 29%. Nos últimos postos estão Bush, com 21%, e o agora ex-presidente Nicanor Duarte, com 9%, que foi substituído em agosto por Fernando Lugo. Continuidade As conclusões da pesquisa apontam para a alta aprovação de presidentes em segundo mandato. Segundo os responsáveis pela sondagem, isso pode ser explicado pelo fato de os eleitores apoiarem nos últimos anos a continuidade de políticas macroeconômicas e de segurança pública que tiveram bons resultados na avaliação popular.