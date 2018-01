Uribe obtém 61% dos votos com 57% das cédulas apuradas na Colômbia O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, lidera as contagens de voto desde que foram abertas as primeiras urnas após as eleições realizadas neste domingo no país, nas quais tenta um segundo mandato de quatro anos. Uribe tem até agora 61,35% dos votos, com 57% das cédulas apuradas. O Pólo Democrático Alternativo (PDA), da esquerda colombiana, se consolida como a segunda força política colombiana, com 22,46% dos votos para seu candidato, o ex-magistrado Carlos Gaviria. De acordo com os últimos dados oficiais, Uribe tinha 3.901.919 votos, e Gaviria totalizava 1.428.733. Caso se confirme a tendência atual, Uribe não precisará disputar um segundo turno. Horacio Serpa, candidato do Partido Liberal, uma das duas legendas mais tradicionais do país, está em terceiro, com 790.115 votos, ou 12,42% do total. O Partido Conservador, que durante o século passado disputou o poder com os liberais, aderiu à candidatura de Uribe. Os 10 mil postos de votação para as eleições presidenciais colombianas deste domingo fecharam suas portas às 16h (18h de Brasília), após oito horas de votações. Foram instaladas 56.258 mesas em 10 mil centros de votação, distribuídos pelos 1.098 municípios do país. Pouco mais de 26,73 milhões de colombianos foram convocados para votar neste pleito, ao qual concorreram outros quatro candidatos presidenciais. As eleições se realizaram em um ambiente de tranqüilidade - salvo alguns incidentes menores -, mas também de apatia, ao contrário de pleitos passados, nos quais destacava a grande presença de militantes partidários, grupos musicais e caravanas nas ruas do país.