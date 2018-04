Uribe ordena intensificação de operações de resgate O presidente colombiano, Álvaro Uribe, ordenou ontem a intensificação das operações de busca dos 22 militares e policiais que ainda estão em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O objetivo, segundo Uribe, seria aumentar a pressão militar sobre a guerrilha para deixá-la sem outra saída a não ser a libertação dos reféns. "Quero dizer aos colombianos que, a partir de hoje, com o Exército e a polícia, intensificaremos a pressão sobre os sequestradores terroristas das Farc até que libertem nossos soldados e policiais", afirmou Uribe, em visita à Universidade de Medellín. Um dia antes, o presidente colombiano havia rejeitado a possibilidade de dialogar com a guerrilha. "O único acordo humanitário que aceito é que libertem unilateralmente e imediatamente todos os sequestrados, cessem os atos de violência e façam a paz", afirmou. Os 22 reféns fazem parte do grupo de sequestrados políticos que as Farc querem trocar por 500 guerrilheiros presos, em um acordo humanitário com o governo. Ao exigir a libertação unilateral e a intensificação das ações militares, Uribe praticamente anula as possibilidades de uma saída negociada. A proposta do presidente causou grande preocupação entre os familiares dos sequestrados e os ex-reféns da guerrilha. "O risco de um resgate (militar) é imenso", disse Gustavo Moncayo, pai do militar Pablo Emilio Moncayo, que está nas mãos da guerrilha desde 1997. "Parece que os sequestrados não têm mais valor para o governo", opinou Luis Eládio Pérez, refém da guerrilha até o início do ano passado. Os guerrilheiros têm ordem para executar os reféns quando percebem uma aproximação de militares que possa resultar em uma libertação.