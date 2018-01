Uribe pede a colombianos que derrotem o terrorismo nas urnas O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, instou nesta quinta-feira seus compatriotas a derrotar o terrorismo nas urnas no domingo, quando serão realizadas eleições legislativas no país. "O comparecimento em massa dos colombianos no próximo domingo às urnas é a melhor maneira de derrotar o terrorismo, de dizer às Farc que não há outro caminho a não ser se sentar e negociar", disse Uribe em Villavicencio, capital do departamento estado de Meta, no centro-leste do país. As declarações de Uribe foram feitas em um momento em que pelo menos um terço da Colômbia registra distúrbios, a três dias das eleições legislativas. Em Villaicencio, Uribe participou de um debate empresarial e insistiu que a única coisa que as Farc pretendem é desprestigiar a política de segurança do governo nacional. Segurança nas Eleições O governo colombiano mobilizou mais de 190 mil soldados para garantir a normalidade das eleições parlamentares do próximo domingo, após a tentativa de sabotagem das Farc com ataques que deixaram pelo menos 25 mortos. Os militares e policiais destacados representam quase a metade das forças de segurança do país, que nos anos recentes adotaram uma política de "Segurança Democrática", que os rebeldes desafiam por ocasião da atual conjuntura eleitoral. O projeto foi implantado por Uribe em agosto de 2002, com o objetivo de derrotar os grupos armados ilegais, fortalecendo as Forças Militares e policiais e contando com a cooperação dos cidadãos. O governo pôs em prática um vasto plano de segurança para as sedes de partidos políticos, candidatos ao Congresso e seções e caravanas eleitorais, que contam com segurança militar. O desafio é evidente pelo fato de serem 2.800 os políticos de várias legendas que disputarão as 268 cadeiras parlamentares, 102 do Senado e 166 da Câmara de Representantes, em jogo no próximo domingo. Para isso, a Organização Eleitoral colocou cerca de 75 mil mesas em 11 mil postos de votação, distribuídos pelos 1.098 municípios colombianos, onde os 26,3 milhões de eleitores devem votar.