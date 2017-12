Uribe pede mudança do Plano Colômbia O presidente americano, George W. Bush, e o presidente eleito colombiano Alvaro Uribe concordaram nesta quinta-feira em que é preciso trabalhar com "determinação" na luta contra as drogas e o terrorismo - uma campanha para a qual, segundo Uribe, é necessário fazer mudanças no Plano Colômbia. "O presidente expressou seu apoio ao povo da Colômbia e a seus esforços para combater o narcoterrorismo dentro de suas fronteiras e na região", disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. Uribe declarou que admira a "determinação" de Bush em combater o terrorismo e o narcotráfico em um trabalho conjunto para o qual, disse, serão feitas mudanças no Plano Colômbia, a coluna vertebral da participação dos EUA no conflito colombiano. "O Plano Colômbia precisa ser mais eficaz", afirmou. "Para ser mais eficaz se requer interdição aérea, uma interdição mais eficaz nas rodovias, nos rios, no mar e a possibilidade de podermos usar seus aparatos contra massacres e seqüestros." É a crítica mais direta de Uribe contra o plano que significou uma injeção de até US$ 2 bilhões aplicada pelos EUA na luta contra as drogas e o desenvolvimento social nas zonas afetadas por sua produção. "O presidente lhe expressou seu mais amplo apoio", disse Fleischer, falando na Casa Branca, onde Uribe teve a oportunidade de falar com Bush quando este se apresentou durante uma reunião entre o dirigente colombiano e a assessora de segurança nacional, Condoleezza Rice. Os vôos de interdição com ajuda dos EUA foram suspensos em abril do ano passado quando um pequeno avião conduzindo uma missionária americana foi derrubado por engano em uma dessas operações no Peru. A partir das últimas semanas, o programa vem sendo restabelecido progressivamente no Peru e na Colômbia. Uribe disse que os recursos do Plano Colômbia - uma iniciativa de US$ 7 bilhões proposta pelo presidente em exercício, Andrés Pastrana - têm de ser reorientados para a luta contra outro tipo de delitos relacionados com o tráfico de drogas e a promoção de projetos sociais "mais práticos". Segundo Uribe, em seu governo, que se instalará no início de agosto, ele vai "buscar recursos para obter inicialmente um acordo com 50.000 famílias de plantadores de coca e de papoula para que elas destruam a droga, mudem de cultivo, cuidem da recuperação da floresta e recebam uma remuneração por isso". Perguntado se Bush lhe havia falado sobre a possibilidade de mais ajuda econômica, Uribe disse: "O que encontrei no presidente Bush é uma grande determinação de ajuda". "O presidente Bush transmite uma admirável determinação para lutar contra o terrorismo", disse. "Nós, colombianos, temos que adotar essa determinação para superar o problema que nos vem causando tantos danos há tanto tempo." Uribe disse que nos encontros que manteve desde terça-feira em Washington com membros do gabinete de Bush e do Congresso só encontrou gestos de compromisso em relação à Colômbia. "Essa ajuda se irá concretizando passo a passo, mas com a diligência e a rapidez que as circunstâncias exigirem." Bush pediu ao Congresso que a ajuda à luta antidrogas seja desviada para a luta contra a subversão, mas ainda não obteve aprovação ao pedido e sim, ao contrário, reações de ceticismo sobre a efetividade do Plano Colômbia. Uribe, que partiria mais tarde nesta quinta para o Canadá, disse que Bush lhe falou sobre essa gestão, que implicaria a mobilização de recursos militares - não tropas - para o conflito com os grupos armados. "O presidente Bush é muito solidário com o sofrimento do povo colombiano e com o propósito de termos melhores condições de vida, de podermos viver em paz, de o país poder recuperar a confiança dos investidores, de os trabalhadores terem uma economia vigorosa. Isso dependerá de nossa capacidde de lutar em todas as frentes e, de modo especial, contra a violência", acrescentou o presidente eleito.