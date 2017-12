Uribe pedirá a Bush para ampliar tempo de Plano Colômbia O presidente Álvaro Uribe irá solicitar a George W. Bush, em breve reunião na segunda-feira, em Cartagena, a ampliação da vigência do Plano Colômbia, o multimilionário programa que Washington financia para combater o narcotráfico. "Não podemos deixar a erradicação das drogas pela metade do caminho", disse Uribe nesta quinta-feira ao afirmar que o Plano Colômbia não pode acabar no próximo ano como está previsto. Os EUA já investiram 3,3 milhões de dólares nos últimos quatro anos para apoiar a guerra contra as drogas na Colômbia, país que produz a maior quantidade de cocaína do mundo. A maior parte da ajuda é dirigida à parte militar.