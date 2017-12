Uribe pretende reduzir a pobreza em 14 pontos até 2010 O presidente colombiano, Alvaro Uribe Vélez, disse neste domingo que um de seus objetivos ao terminar seu segundo mandato, em 2010, será reduzir em 14 pontos o índice de pobreza do país. A idéia do presidente Uribe é levar o índice, que atualmente é de 49 pontos, a 35 por cento. "Vamos buscar que, em 20 de julho de 2010, quando será celebrado os 200 anos do grito de Independência e estará terminando o Governo que se inicia, possamos dizer aos colombianos e à comunidade internacional que reduzimos a pobreza a 35 por cento", afirmou Uribe aos jornalistas. Para setembro deste ano, a administração do presidente Uribe espera ter a nova medição da pobreza, que deve levar em conta os dados do censo de população realizado pelo Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE). Uribe afirmou que, para chegar a essa ambiciosa meta é necessário alcançar um crescimento econômico sustentado de 6% durante os próximos quatro anos. Lembrou também que, no ano de 2003, o crescimento da economia chegou a 3,75%; em 2004 a 4,25%, e em 2005 superou os 5%. Para este ano a intenção é que a cifra não seja menor que 5%.