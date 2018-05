Uribe propõe que ELN se concentre no exterior O presidente colombiano, Álvaro Uribe, propôs ontem que todos os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) se concentrem em uma região fora do país para que seja possível verificar a desmobilização do grupo. No entanto, o presidente não mencionou para qual país os guerrilheiros iriam nem como seria feito o transporte do grupo.