Uribe quer a ONU no processo de paz da Colômbia Ao jantar no domingo com o presidente Fernando Henrique Cardoso no Palácio da Alvorada, o presidente eleito da Colômbia, Álvaro Uribe, demonstrou ter "interesse em um papel ampliado" para a Organização das Nações Unidas (ONU) no processo de paz em seu país, onde a ação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e o narcotráfico ameaçam a governabilidade. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo porta-voz de Fernando Henrique, Alexandre Parola. "Em caráter mais amplo, discutiu-se o quadro regional, e o presidente colombiano expressou sua visão sobre o processo de paz em seu país. Sobre isso mencionou interesse em um papel ampliado para as Nações Unidas", disse o porta-voz. Segundo ele, outro tema discutido no encontro foi a formação de joint-ventures na área de café, além de apoio brasileiro a projetos de substituição de culturas. Fernando Henrique e Uribe conversaram sobre meios de acelerar o comércio entre os dois países e ampliar a presença de empresas brasileiras na Colômbia. Segundo Parola, eles trataram também sobre cooperação na área energética, de meio ambiente e de aproveitamento de rios navegáveis. Uribe demonstrou interesse por programas sociais brasileiros, em especial na área de educação. Um encontro bilateral específico sobre o tema deverá ocorrer em breve. "Foi uma reunião amistosa em que foram discutidas várias iniciativas para o adensamento das relações bilaterais", resumiu o porta-voz.