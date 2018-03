Uribe quer libertação de jornalistas sem espetáculo O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, sugeriu nesta sexta-feira que deseja a imediata libertação dos jornalistas estrangeiros seqüestrados pela guerrilha, não tomará decisões que vão contra a ofensiva militar que ocorre na área e destacou que a libertação não deve ser transformada num espetáculo. "Deplorando como deploramos o seqüestro dos jornalistas, desejando como desejamos sua libertação, o governo tomou a decisão de agir em Arauca somente com determinações que não afetem o moral das tropas", disse hoje Uribe durante uma cerimônia militar. Esta decisão veio a público pouco depois de uma comissão humanitária que buscaria os correspondentes seqüestrados pelo Exército de Libertação Nacional (ELN) ter suspendido sua viagem a Arauca, no nordeste do país, devido às precárias condições de segurança. "Não partiremos hoje. Houve dificuldades com relação às garantias mínimas de segurança para a comissão e os jornalistas", disse nesta sexta-feira o secretário da Comissão de Conciliação Nacional, padre Darío Echeverri, em entrevista.