Uribe ratificará Moreno como embaixador em Washington Em um de seus primeiros anúncios como presidente eleito, Álvaro Uribe disse que ratificará como embaixador colombiano em Washington Luis Alberto Moreno, considerado um ás na hora de conseguir ajuda americana para a guerra antidroga na Colômbia. "O presidente Pastrana construiu boas relações com os Estados Unidos. Está aí para provar o Plano Colômbia e a ATPA (lei de promoção alfandegária andina)", disse Uribe. A Colômbia passou de país isolado por Washington, durante o governo de Ernesto Samper (1994-1998) - acusado de receber dinheiro do narcotráfico para financiar sua campanha -, para a posição de terceira nação mundial receptora de ajuda militar americana. Moreno é um dos diplomatas colombianos que se move com maior facilidade entre congressistas, funcionários governamentais e empresários em Washington, segundo especialistas políticos na capital americana. Nos últimos anos, a Colômbia recebeu US$ 1,7 bilhão dos EUA para sua luta contra as drogas, entregue em sua maioria na forma de helicópteros e treinamento de tropas. Os EUA estão estudando agora se aprovam uma proposta de utilizar os recursos contra o narcotráfico para o combate à guerrilha. A guerrilha de esquerda e os grupos paramilitares colombianos estão incluídos na lista de organizações terroristas do Departamento de Estado dos EUA