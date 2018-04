Uribe reage a críticas e elogia Lula

O presidente colombiano, Álvaro Uribe, disse que pretende entrar em contato com seu colega brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para agradecer pelo apoio do Brasil na missão de resgate dos reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Acompanhe cobertura online da libertação do sexto refém das Farc "Expresso gratidão à senadora Piedad Córdoba, ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), ao governo do Brasil e ao presidente Lula", afirmou Uribe na noite de terça-feira após se encontrar com o ex-governador do Departamento (Estado) de Meta Alan Jara. Para ajudar na libertação de seis reféns das Farc, o Exército brasileiro colocou à disposição do CICV dois helicópteros e 18 tripulantes para garantir a imparcialidade da missão (mais informações nesta página). Uribe também reafirmou ontem sua política de combate militar contra a guerrilha e advertiu as Farc que não se deixará enganar. Ele assegurou que seu governo continuará buscando os sequestrados que ainda estão em poder do grupo rebelde. O presidente renovou a condição de trocar guerrilheiros presos pelos 22 reféns políticos mantidos na selva pelas Farc - alguns deles sequestrados há mais de dez anos - e manifestou seu desejo de iniciar um processo de paz. As declarações de Uribe foram feitas após Jara ter criticado o presidente por "não fazer nada" pela libertação dos reféns. "Muitos que saíram de lá (da selva) me criticaram muito e fui totalmente respeitoso", disse Uribe. Segundo ele, um presidente não pode entrar em uma discussão desse tipo com ex-reféns. RATIFICAÇÃO DE CARGO Uribe ratificou ontem Luis Carlos Restrepo no cargo de alto comissário para a paz, após rumores de um suposto pedido de demissão. O presidente manifestou admiração e agradecimento pelo trabalho de Restrepo. De acordo com a imprensa local, o comissário teria pedido demissão após ter sido desautorizado em sua decisão de impedir o acesso de jornalistas ao aeroporto no qual Jara desembarcou após ser libertado.