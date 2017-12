Uribe recebe apoio em Washington O presidente eleito da Colômbia, Alvaro Uribe, que ganhou as eleições prometendo dar duro combate aos grupos guerrilheiros em seu país, recebeu, nesta quarta-feira, forte endosso da administração Bush e dos organismos financeiros internacionais. Uribe, que toma posse em agosto, será recebido nesta quinta-feira pelo presidente George W. Bush, ao final de uma visita de três dias, na qual pediu e conseguiu as manifestações de apoio que veio buscar em Washington. "Esperamos ter excelentes relações com o presidente Uribe", afirmou o secretário de Estado-adjunto para a América Latina, Otto Reich, após uma reunião entre o futuro líder colombiano e o secretário de Estado, Colin Powell. Uribe foi recebido também pelo secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, com quem conversou sobre a ajuda militar de US$ 1,3 bilhão, por dois anos, que os EUA deram à Colômbia no ano 2000. Os EUA concordaram, em princípio, em flexibilizar certas condições para o uso da ajuda militar pela Colômbia, depois dos ataques terroristas de 11 de setembro do ano passado e do fracasso das negociações de paz com a guerrilha que o atual presidente da Colômbia, Andrés Pastrana, tentou durante três anos. Mas a decisão final, que acabaria com a distinção entre o combate à guerrilha e a luta contra o narcotráfico prevista na ajuda inicial, sob o chamado Plano Colômbia, ainda não foi tomada pelo Congresso. Apesar da calorosa recepção dada ao novo líder colombiano, Uribe deixa Washington nesta quinta, a caminho do Canadá, informado de que a administração Bush não contempla um aumento substancial da ajuda em futuro previsível. A principal razão é que o governo americano não está satisfeito com a forma com que a assistência já fornecida foi usada até agora. No mês passado, o Government Accounting Office, uma agência do governo que faz auditoria dos programas e políticas financiados com dinheiro público, divulgou um relatório criticando os poucos resultados obtidos até agora. Há, por outro lado, um escândalo de corrupção envolvendo oficiais colombianos no desvio de US$ 2 milhões da ajuda dos EUA. O risco de uma ofensiva militar na Colômbia provocar uma reação negativa no Congresso e na sociedade americana, se vier acompanhada de uma escalada de violações dos direitos humanos, foi um dos temas das conversas de Uribe, no Executivo e no Capitólio. Ciente disso, um porta-voz do Pentágono disse que, na conversa com Uribe, o secretário da Defesa "enfatizou que o compromisso do presidente eleito com a democracia é mais importante do que a guerra contra as drogas". "Uribe foi bem recebido e ouviu promessas de cooperação de todos", disse à Agência Estado o vice-presidente do Diálogo Interamericano, Michael Shifter, um especialista em assuntos andinos. "Mas o fato é que ele ainda não tem uma estratégia para chegar aonde pretende ir, que é mudar a relação de forças e forçar os grupos guerrilheiros, principalmente as Forças Armadas Revolucionárias da Colômba, a um acordo de paz". Segundo Shifter, "não está claro como Uribe desenvolverá tal estratégia".