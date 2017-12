Uribe rejeita pedido de renúncia de ministro da Fazenda O ministro da Fazenda da Colômbia, Alberto Carrasquilla, apresentou sua renúncia ao cargo, mas o presidente Álvaro Uribe não aceitou o pedido de demissão, informaram noticiários da televisão colombiana na quinta-feira. O canal RCN afirmou que Carrasquilla se reuniu há poucos dias em particular com Uribe e anunciou seu desejo de sair do Ministério. Fontes do Ministério da Fazenda disseram que por enquanto a informação não podia ser confirmada oficialmente. Alberto Carrasquilla foi nomeado vice-ministro de Fazenda em 2002, no primeiro mandato de Uribe. Ele passou a ser ministro em meados de 2003, após a renúncia de Roberto Junguito. O economista, de 47 anos, tem mestrado pela Universidade de Illinois (EUA). Segundo a imprensa colombiana, Carrasquilla recomendou como sucessor o economista Roberto Steiner,atual representante da Colômbia no Fundo Monetário Internacional (FMI). Outro candidato é o ministro da Agricultura, Andrés Felipe Arias.