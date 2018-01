Uribe sai na frente com 50,7% dos votos na Colômbia O candidato presidencial Álvaro Uribe saiu à frente na contagem dos votos das eleições presidenciais da Colômbia. Com cerca de 535.000 votos contados, Uribe está com 50,75%, contra 35,14% do segundo colocado, Horácio Serpa, de acordo com dados oficiais. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL COLÔMBIA