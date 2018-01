Uribe se reúne com chefe da ELN para convocar diálogo Em declarações à emissora em FM da rede colombiana RCN, o presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, revelou hoje que se reuniu recentemente com o porta-voz político do Exército de Libertação Nacional (ELN), Felipe Torres, para lhe manifestar sua disposição em levar adiante um processo de paz com esse grupo guerrilheiro mediante o fim das hostilidades. Uribe indicou que a reunião com Torres - libertado da prisão em 8 de outubro passado por já ter cumprido a pena a que foi condenado - ocorreu em um hotel da cidade de Medellín, no noroestedo país, "há algumas semanas". O mandatário disse ter advertido Torres de que era necessário cessar as hostilidades para iniciar um diálogo de paz, mas ter esclarecido que o ELN teria "o tempo necessário" para desarmar e desmobilizar o grupo rebelde - a segunda maior força guerrilheira do país, com cerca de 4 mil combatentes. Hoje, um dia depois de o ELN entregar cinco reféns estrangeiros a uma comissão humanitária, Uribe reiterou sua disposição para dialogar com o grupo.