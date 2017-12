Uribe se reúne com ex-rebeldes urbanos das Farc em Cali O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, se reuniu nesta terça-feira, 13, em Cali com cerca de 180 milicianos urbanos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que deixaram as armas. "O governo não vai faltar com o prometido", garantiu Uribe aos desertores, que recebeu numa escola de aviação militar. Mas também pediu a eles que tenham "um pouco de paciência". Os desmobilizados formavam redes urbanas das Farc em Cali e no porto de Buenaventura, no litoral do Pacífico. Eles começaram a entregar as armas no fim de dezembro, em três grupos separados. O maior deles, de 103 pessoas, se desarticulou há seis dias em Cali. Os ex-guerrilheiros pediram integração no programa governamental de reinserção, que oferece a ex-combatentes de grupos ilegais assistência econômica, saúde e educação, entre outros serviços. Uribe falou com "Seguidilla", pseudônimo de William Riascos, que foi chefe das milícias da frente 30 das Farc na região. "Quero ser seu amigo, um amigo de verdade", disse o ex-rebelde a Uribe, segundo uma versão divulgada em Bogotá pelo Serviço de Notícias do Estado (SNEH), que não informou a resposta do governante. Também nesta terça-feira, o ex-presidente Ernesto Samper convidou o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, a servir de "facilitador" para negociar a situação de 57 seqüestrados pelas Farc. Num programa de opinião do canal Dois de televisão de Manágua, Samper informou que se reuniu com Ortega e sugeriu que ele atue como intermediário entre o governo de Bogotá e as Farc. Para soltar os 57 cativos, as Farc querem em troca a libertação de guerrilheiros detidos em prisões colombianas. Entre os seqüestrados há vários anos estão 32 soldados e policiais, 12 deputados, três americanos e uma ex-candidata presidencial, a senadora Ingrid Betancourt. Segundo Samper, Ortega respondeu que, se houver um pedido das Farc, ele atuaria no conflito e contribuiria "com muito prazer" para a aproximação entre as partes na mesa de negociações.