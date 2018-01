Uribe vence primeiro turno na Colômbia O dissidente liberal Álvaro Uribe Vélez, de 49 anos, venceu o primeiro turno da eleição presidencial na Colômbia, como previam as pesquisas de intenção de voto. Se confirmada a tendência dos votos apurados até as 18h locais (20h em Brasília), Uribe, defensor de uma ação militar e uma atitude mais firmes para recuperar a ordem pública, elege-se já no primeiro turno, sem a necessidade de realização de um segundo. Escrutinadas 85,8% das mesas eleitorais, ele tinha 53,4% dos votos válidos; Horacio Serpa, candidato oficial do Partido Liberal, vinha em segundo lugar, com 31,2%. O sindicalista Luis Eduardo Garzón tinha 6,3%, e a independente Noemí Sanín, 5,8%. Outra previsão dos institutos de pesquisas confirmada neste domingo foi o comparecimento relativamente alto às urnas. Apesar da campanha de intimidação dos eleitores pelos grupos armados e de atos de sabotagem contra a realização das eleições em todo o país, estima-se que dois terços dos 24 milhões de colombianos aptos a votar tenham comparecido às urnas. No primeiro turno da eleição presidencial de 1998, pouco mais da metade dos eleitores compareceu. O voto não é obrigatório na Colômbia. Na maior seção eleitoral do país, o parque de exposições Coferias, longas filas formaram-se o dia inteiro, com a presença marcante de jovens. A piada neste domingo em Bogotá era que até o piloto colombiano Juan Pablo Montoya, que abandonou o Grande Prêmio de Mônaco por problemas mecânicos, saiu mais cedo da prova para ir votar. O programa de governo de Uribe prevê três medidas para fazer frente à guerrilha: profissionalização das Forças Armadas, formação de uma rede de 1 milhão de cidadãos "vigilantes" para ajudar as autoridades no combate aos grupos armados e aprovação de um "Estatuto Antiterrorista" para reduzir as restrições legais à detenção de suspeitos e à realização de batidas policiais. Quando era governador da Antioquia, entre 1995 e 97, Uribe criou cooperativas de segurança privada que degeneraram em grupos paramilitares, que mantêm vínculos clandestinos com setores das Forças Armadas e da polícia, e combatem a guerrilha usando os mesmos métodos: massacres de povoados e financiamento do narcotráfico. Uribe, no entanto, garante que será implacável com todos os grupos armados. Ele deve ter maioria absoluta na Câmara dos Deputados e no Senado eleitos em março, graças a adesões de parlamentares liberais e conservadores. Mesmo assim, o candidato disse que uma de suas primeiras medidas será convocar um "referendo contra a corrupção e a politicagem", para aprovar a redução das duas Casas a um Congresso unicameral, com 150 cadeiras, em vez das 266 atuais. Uribe votou à tarde na Praça de Bolívar, em frente ao Congresso, sob pesada chuva e forte esquema de segurança. O domicílio eleitoral do candidato é o bairro de Ciudad Kennedy, no sul de Bogotá, mas seu local de votação foi transferido para a Praça de Bolívar, por razões de segurança. Uribe escapou no mês passado de um atentado das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que deixou cinco mortos, incluindo o seu motorista. As Farc mantêm refém há 94 dias outra candidata, a senadora Íngrid Betancourt, cuja campanha mesmo assim foi levada adiante. Ao todo, eram 11 candidatos à presidência. A última pesquisa, publicada no sábado pela firma Napoleón Franco, dava 48,2% dos votos a Uribe; 27,4% para Serpa; 8,2% para Noemí e 6,1% para Garzón. Outra sondagem, no entanto, divulgada na última quinta-feira pelo Centro Nacional de Consultoria, previa a eleição de Uribe já no primeiro turno, com 51% dos votos. A eleição presidencial deste ano contrastou fortemente com a de 1998, quando Serpa e o atual presidente Andrés Pastrana ficaram virtualmente empatados no primeiro turno. Serpa teve 34 59%, menos de 27 mil votos a mais que Pastrana, que obteve 34 34%. A independente Noemí Sanín, que emergiu como fenômeno eleitoral na época, rompendo a forte tradição dos partidos, ficou em terceiro, com 27%. Pastrana derrotou Serpa no segundo turno. Há quatro anos, Pastrana, Serpa e Noemí defendiam negociações de paz com a guerrilha. Como gesto de boa vontade, Pastrana entregou às Farc uma zona desmilitarizada do tamanho da Suíça, que a guerrilha usou como santuário do narcotráfico e base para seus ataques. Nesta campanha, Serpa e Noemí reconheceram o fracasso do processo de paz e a necessidade de aparelhar as Forças Armadas, mas continuaram colocando ênfase em iniciativas de cunho social e institucional para superar o conflito. Já Uribe passou uma imagem mais "firme", segundo o pesquisador Napoleón Franco. Ao lado da opção por uma atitude de força do Estado para derrotar a guerrilha e garantir a segurança dos cidadãos comuns, a vitória esmagadora de Uribe também representa a falência dos partidos na Colômbia. Uribe, que em 1998 apoiou Serpa, apresentou-se como candidato dissidente do Partido Liberal, o maior do país, e o venceu, passando por cima da máquina partidária, historicamente temida. Já o Partido Conservador, de Pastrana, desistiu de disputar a eleição, diante da impopularidade do presidente, por sua insistência num processo de paz inteiramente fracassado. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL COLÔMBIA