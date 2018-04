Uribe visita Honduras em apoio a novo governo

Militares do alto escalão fizeram um tributo ao mandatário colombiano e a sua comitiva de ministros. "Uribe veio felicitar o presidente Lobo e reafirmar o apoio da Colômbia aos esforços que está fazendo para alcançar a reconciliação nacional", informou a embaixadora de Bogotá em Tegucigalpa, Sonia Pereyra.

Lobo, do Partido Nacional (PN), de direita, assumiu a presidência de Honduras na quarta-feira e tenta organizar um governo de integração com quatro outros partidos. A intenção é fechar as feridas provocadas pelo golpe de Estado de 28 de junho contra o presidente Manuel Zelaya.

Honduras foi excluída da comunidade internacional após o golpe, mas Uribe foi um dos poucos presidentes que deu apoio ao país durante a administração do governo de facto de Roberto Micheletti. A visita de Uribe também tem o propósito de "negociar um plano de ação de segurança, concretamente, para combater a delinquência organizada", particularmente o narcotráfico, observou Pereyra.

"Vamos empreender uma luta contra o crime organizado e vamos abordar temas como terrorismo e narcotráfico. Estamos agradecidos por este apoio", disse o ministro de Defesa, Oscar Alvarez. Após a chegada, Uribe e Lobo dirigiram-se para a residência oficial, para uma reunião privada. Uribe deve regressar à Colômbia ainda hoje.