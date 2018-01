Urnas brasileiras funcionam com êxito no Paraguai Os paraguaios votaram hoje, pela primeira vez em larga escala, usando as urnas eletrônicas e, apesar do registro de alguns problemas, o processo foi um êxito. Cerca de 46% dos 2,4 milhões de eleitores utilizaram as 6 mil urnas eletrônicas emprestadas pelo Brasil. Esporadicamente, alguns eleitores só digitaram na tela sua escolha para presidente e não para vice-presidente e membros do Congresso, sendo chamados imediatamente de volta para concluir seu voto. Em alguns lugares, as máquinas não funcionaram, mas as autoridades habilitaram instantaneamente o sistema tradicional de votação com cédulas de papel. As urnas agilizaram a votação, mas também provocaram queixas entre os indígenas Maká, que reclamaram que a "máquina não fala nossa língua".