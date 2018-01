Ursinho de pelúcia mata 2.500 trutas nos EUA Um ursinho de pelúcia tem sido relacionado a 2.500 mortes - mortes de trutas, na verdade. Funcionários estaduais disseram que um ursinho de pelúcia que caiu em um habitat de criação de trutas no Departamento de Caça e Pesca obstruiu um sistema de drenagem. O objeto bloqueou o fluxo de oxigênio para o poço e sufocou os peixes. O supervisor do habitat Robert Fawcett disse que o ursinho, vestido em uma capa de chuva amarela, foi o primeiro brinquedo de pelúcia a causar fatalidades na instalação. "Já tivemos canos entupidos, mas normalmente são ocorrências como um sapo ou até mesmo uma ratazana morta", disse ele. "Mas este foi um ursinho de pelúcia e não sabemos como ele foi parar lá". As mortes levaram Fawcett a divulgar um alerta escrito: "Jogar quaisquer ursos de pelúcia na chocadeira de peixes não é permitido". Ele disse que não se sabe quem jogou o urso, mas alertou que qualquer um que deixar cair um urso no habitat de criação deverá chamar alguém para removê-lo. "Esse alguém pode salvar seu ursinho, e evitar que ele seja um assassino", disse ele.